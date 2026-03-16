È morto negli Stati Uniti all’età di 89 anni Matt Clark, attore noto soprattutto per il ruolo in “Ritorno al futuro - Parte III”. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel genere western, portandolo a essere riconosciuto a livello internazionale. Clark ha partecipato a numerosi film e produzioni che hanno segnato il suo percorso professionale, lasciando un segno nel mondo del cinema.

Una lunga e prolifica carriera che lo ha fatto conoscere al mondo intero per i suoi ruoli in film western ma soprattutto in “ Ritorno al futuro - Parte III”: a 89 anni è morto negli Stati Uniti Matt Clark. Clark è morto domenica 15 marzo nella sua casa di Austin, in Texas, a causa di complicazioni insorte dopo un intervento chirurgico alla schiena come confermato dalla moglie Sharon Mays a Variety. La carriera di Clark. Come accennato, Clark è diventato un volto familiare nei western e nelle serie televisive, apparendo spesso al fianco di alcune delle più grandi star di Hollywood. Ha interpretato un barista in "Ritorno al futuro - Parte III", il capitolo del 1990 della fortunata saga ambientata nel Vecchio West, l'impiegato carcerario Roy Purcell in "Brubaker" e ha avuto un ruolo ricorrente nella sitcom della ABC "Grace Under Fire". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Matt Clark, l’attore di “Ritorno al futuro - III"

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