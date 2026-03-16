È morto a 89 anni Matt Clark, attore noto per il suo ruolo in Ritorno al futuro III e per le sue interpretazioni nel genere western. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, lasciando un segno nel cinema e nella televisione. Clark è stato riconosciuto per la sua presenza sul grande schermo e ha partecipato a numerosi progetti che hanno contribuito alla sua notorietà.

Si è spento a 89 anniMatt Clark,un attore che ha fatto la storia interpretando il barista inRitorno al futuro III.Oltre all’iconico film vanta diverse interpretazioni, ad esempio in vari film Texas, genere a cui deve i suoi inizi in questo mondo. Matt Clarkè nato a Washington il 25 novembre 1936 ed è cresciuto ad Arlington, in Virginia. Suo padre, Frederick costruiva barche e mobili, mentre sua Theresa era un’insegnante. Clarkha trascorso due anni nell’esercito degli Stati Uniti e ha studiato amministrazione aziendale alla George Washington University prima di lasciare per dedicarsi alla recitazione. A New York ha studiato all’HB Studio e poi è stato apprendista per Sheen nella produzione originale di Broadway del 1964-66 di The Subject Was Roses. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Matt Clark, l’attore di Ritorno al futuro è morto a 89 anni

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