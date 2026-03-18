Morti in ambulanza il Ris inizia gli esami su siringhe e aghi a disposizione di Spada | si cerca il Dna

Il Ris ha avviato le analisi su siringhe e aghi trovati presso il soccorritore indagato dalla Procura di Forlì per cinque decessi. Gli esami riguardano le tracce di DNA presenti sugli strumenti, che sono stati sequestrati durante le indagini. Le verifiche tecniche sono in corso per chiarire eventuali responsabilità e fare luce sulla vicenda.

Sono iniziati gli accertamenti tecnici sugli strumenti sequestrati al soccorritore Luca Spada, indagato dalla Procura di Forlì per 5 morti. Si cercano tracce biologiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Morti in ambulanza, i Ris a caccia del Dna di Spadino sulle siringheForlì, 16 marzo 2026 – Appuntamento ai Ris di Parma, mercoledì, per il caso delle morti sospette in ambulanza, indagine della procura di Forlì sul... Morti in ambulanza a Forlì, l'autista indagato Luca Spada si difende in tv: "Mi dipingete come un mostro"A Forlì, l’autista di ambulanza Luca Spada è indagato per cinque morti sospette avvenute tra febbraio e novembre 2025 durante o dopo il trasporti di... Tutto quello che riguarda Morti in ambulanza il Ris inizia gli... Temi più discussi: 1mattina News - Forlì: anziani morti in ambulanza, possibili nuovi casi? - Video; Dentro la Notizia: Morti in ambulanza, il parroco: Autista indagato collaborava con un'agenzia funebre Video; 5 morti sospette in ambulanza, entra in scena il Ris di Parma: analisi scientifiche su siringhe, aghi usati e cateteri venosi; Morti in ambulanza, i Ris a caccia del Dna di Spadino sulle siringhe. Morti sospette in ambulanza, la Procura di Forlì indaga: chi è l'autista che respinge le accuseMorti sospette durante trasporti sanitari in ambulanza: indagato un giovane autista della Croce Rossa per il decesso di cinque anziani. Chi è l'autista che respinge le accuse. notizie.it Anziani morti in ambulanza, le analisi del RISSiringhe. Aghi. Cateteri venosi. E poi un bisturi, stecchetti abbassalingua e altri presidi medici rinvenuti sull'ambulanza su cui operava Luca Spada e che, secondo gli inquirenti, l'autista ... rainews.it Foggia, le morti di Fatimi e Celeste e il lungo elenco di donne uccise: approfondimento del “Codice Rosso” per evitare che il sangue continui a scorrere #foggia #attualità #femminicidio #codicerosso - facebook.com facebook L’Iran colpisce Tel Aviv: due morti. Israele intensifica gli attacchi a Beirut x.com