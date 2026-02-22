L’hanno scoperto nella cartella clinica Morte Domenico i carabinieri in ospedale

I carabinieri trovano la causa della morte di Domenico nella cartella clinica dell'ospedale. La scoperta rivela dettagli nascosti sulle cure ricevute e sugli interventi effettuati prima del decesso. I militari analizzano i documenti e ascoltano i testimoni, cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita del bambino. La vicenda si concentra su un trapianto fallito e sulle possibili negligenze. La vicenda resta aperta, tra dubbi e domande senza risposta.

C’è un punto, in certe storie, in cui il dolore non basta più. Arriva la domanda che brucia in gola: com’è potuto succedere? E quando in mezzo ci sono un bambino, un trapianto e ore che nessuno riesce a ricostruire fino in fondo, ogni foglio, ogni telefonata, ogni minuto diventa un pezzo di verità da inseguire. È in questo clima teso, sospeso, che nelle ultime ore si è tornati a parlare dell’ospedale Monaldi di Napoli. Un nome che ormai, per moltissimi, è legato a una vicenda che ha scosso e indignato: la morte del piccolo Domenico, due anni e mezzo, dopo un trapianto di cuore finito al centro di un’inchiesta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“L’hanno appena scoperto nella cartella clinica”. Morte Domenico, i carabinieri in ospedale: la notizia è di poco faI carabinieri del Nas hanno visitato nuovamente l’ospedale Monaldi di Napoli dopo aver scoperto nella cartella clinica che il cuore donato a Domenico era danneggiato.

Morte del piccolo Domenico, l’avvocato della famiglia: “Cartella clinica incompleta”L’avvocato della famiglia di Domenico denuncia che la cartella clinica è incompleta, causando ritardi nelle indagini.

