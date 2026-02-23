Morto Domenico Caliendo cartella clinica incompleta | mancano i minuti decisivi

Domenico Caliendo è deceduto a causa di una cartella clinica incompleta, che non includeva il diario di perfusione con i dati cruciali dell’intervento. La mancanza di questo documento ha sollevato dubbi sul monitoraggio effettuato durante le fasi decisive del trattamento. Le autorità sanitarie stanno analizzando i motivi di questa lacuna, mentre i familiari chiedono chiarimenti sulla gestione del caso. La vicenda si concentra sui dettagli del procedimento e sul ruolo delle registrazioni mediche.