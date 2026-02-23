Morto Domenico Caliendo cartella clinica incompleta | mancano i minuti decisivi
Domenico Caliendo è deceduto a causa di una cartella clinica incompleta, che non includeva il diario di perfusione con i dati cruciali dell’intervento. La mancanza di questo documento ha sollevato dubbi sul monitoraggio effettuato durante le fasi decisive del trattamento. Le autorità sanitarie stanno analizzando i motivi di questa lacuna, mentre i familiari chiedono chiarimenti sulla gestione del caso. La vicenda si concentra sui dettagli del procedimento e sul ruolo delle registrazioni mediche.
Una cartella clinica definita «incompleta», un documento ufficiale nel quale spicca un particolare non secondario: «Manca il diario di perfusione, vale a dire il tracciato della circolazione extracorporea del paziente». Prosa scientifica a parte, nella cartella clinica del piccolo Domenico Caliendo mancherebbe la nota capace di dimostrare il momento esatto in cui è avvenuto quello che ormai tutti definiscono un espianto anticipato: il momento in cui a Domenico è stato tolto il suo cuore, in attesa dell’organo in arrivo da Bolzano. Trapianto del cuore ghiacciato, restiamo al nuovo accesso dei carabinieri del Nas. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
L’avvocato Petruzzi: “Dal Monaldi cartella clinica incompleta su Domenico”L’avvocato Petruzzi denuncia che il Monaldi ha consegnato una cartella clinica incompleta per Domenico, mancando il diario di perfusione.
Morte del piccolo Domenico, l’avvocato della famiglia: “Cartella clinica incompleta”L’avvocato della famiglia di Domenico denuncia che la cartella clinica è incompleta, causando ritardi nelle indagini.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Addio al bimbo guerriero, l’Italia piange Domenico; Morto Domenico Caliendo, l'equipe tornata da Bolzano, l'intervento e l'atroce agonia: le tappe della tragedia; Morte di Domenico Caliendo, telefoni sequestrati ai medici; Domenico morto per il trapianto di cuore fallito, si aggrava la posizione degli indagati: Per 45 giorni non hanno fatto nulla.
La morte del piccolo Domenico Caliendo: l'avvocato: «Dal Monaldi cartella clinica incompleta»A Napoli è morto un bambino. Il calvario del piccolo Domenico Caliendo, iniziato quando mancavano solo due giorni a Natale, è finito. È stato un guerriero, ... ilmattino.it
Domenico Caliendo, profili falsi chiedono soldi per i funerali e l'assistenza legale: la truffa. La madre: «Non inviate soldi»Non si ferma la crudeltà dei truffatori nemmeno di fronte alla morte del piccolo Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore ... corriereadriatico.it
“Morto anche lui dopo l’intervento”. Il piccolo Alessandro, nuovo choc in Italia dopo la morte di Domenico. Aveva 7 anni, aperta inchiesta - facebook.com facebook
Morto Domenico Belfiore, boss della ‘ndrangheta condannato per l’omicidio del procuratore Bruno Caccia x.com