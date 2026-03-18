Modifiche alla cartella clinica del piccolo Domenico | due medici indagati anche per falso

Due medici dell’ospedale Monaldi di Napoli sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore. La procura ha contestato loro il reato di falso, portando a sette i professionisti coinvolti nel procedimento legale avviato per la morte del piccolo.

Avrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a due dei sette medici dell’ospedale Monaldi già indagati per la morte del piccolo. Si tratta del cardiochirurgo Guido Oppido, il medico che ha eseguito il trapianto, e della seconda operatrice Emma Bergonzoni: per entrambi è stata chiesta al Gip una misura interdittiva ed entrambi, secondo quanto si è appreso, verranno ascoltati a fine mese. Secondo gli inquirenti (pm Giuseppe Tittaferrante, procuratore aggiunto Antonio Ricci) riguarderebbero in particolare modifiche agli orari di arrivo del cuore da Bolzano a Napoli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Modifiche alla cartella clinica di Domenico, due medici indagati anche per falso. La procura di Napoli ha chiesto una misura interdittiva per entrambi #ANSA x.com