Nel 2025, l'Ospedale Santa Maria di Terni ha registrato 1.100 nascite, segnando un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Questo risultato rappresenta un dato positivo, in controtendenza rispetto al trend nazionale, e riflette l'importanza del reparto di maternità della struttura per la comunità locale.

Il 2025 si è chiuso con 1.100 nascite complessive e il dato positivo, +4% rispetto all’anno precedente, è in controdentendeza rispetto al trend nazionale. Questa la fotografia sul Punto Nascita dell’ospedale Santa Maria di Terni, hub di secondo livello e parte integrante della rete regionale dei. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Ospedale Santa Maria Terni, positivi i dati del 2025 sulla maternità: 1.100 le nascite

Leggi anche: Intervento senza bisturi all’ospedale Santa Maria di Terni, è la prima volta in Umbria per una plastica transcatetere

Leggi anche: Rassegna Organistica Internazionale “Santa Maria del Passo” 2025: concerto “Erik Satie 100”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Terni, è Enea il primo nato del 2026 all'ospedale Santa Maria: è venuto alla luce alle 3.49; Ospedale di Terni, il Comitato contro la Regione: Il vero piano è svuotare il Santa Maria e declassare l'Azienda autonoma; Ospedale Terni, difensori Santa Maria: «Trasversalità ambigua e rischi»; Ospedale Terni, alta specialità: +7,5% nel 2025. Bilancio preventivo: «Sostanziale riduzione risorse.

All'ospedale di Terni cresciute le nascite nell'ultimo anno - 100 nascite complessive e il dato positivo, +4% rispetto all'anno precedente, è in controdentendeza rispetto al trend nazionale. ansa.it