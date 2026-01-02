Ospedale Santa Maria Terni positivi i dati del 2025 sulla maternità | 1.100 le nascite
Nel 2025, l'Ospedale Santa Maria di Terni ha registrato 1.100 nascite, segnando un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Questo risultato rappresenta un dato positivo, in controtendenza rispetto al trend nazionale, e riflette l'importanza del reparto di maternità della struttura per la comunità locale.
Il 2025 si è chiuso con 1.100 nascite complessive e il dato positivo, +4% rispetto all’anno precedente, è in controdentendeza rispetto al trend nazionale. Questa la fotografia sul Punto Nascita dell’ospedale Santa Maria di Terni, hub di secondo livello e parte integrante della rete regionale dei. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
