Ogni anno quasi mille persone a Lecco perdono la vita a causa dei tumori. La malattia è la seconda causa di morte in provincia, con una percentuale vicina al 29% dei decessi totali. Nonostante i numeri preoccupanti, le terapie sono migliorate e aiutano a prolungare e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Lecco, 3 febbraio 2026 – Ogni anno quasi mille lecchesi muoiono di tumore. Sono il 29% dei decessi in provincia di Lecco, dove il cancro rappresenta la seconda causa di mortalità. Nel distretto di Lecco le patologie oncologiche mietono quasi 430 vittime all’anno, in quello di Merate ne uccidono oltre 350 e sono il primo motivo di decesso, ma la percentuale più alta, superiore al 33%, si registra nel Bellanese con 194 morti all’anno. Rispetto al passato però di tumore si muore di meno o si sopravvive di più. È merito di terapie sempre più efficaci e migliori, ma anche della prevenzione, come gli screening per una diagnosi il più precoce possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme tumori: mille decessi ogni anno. È la seconda causa di mortalità. Ma le terapie sono sempre più efficaci

Approfondimenti su Lecco Tumori

Milano, 28 gennaio – Le terapie per il cancro al seno metastatico sono diventate più efficaci negli ultimi anni.

La Dermatologia di Ravenna ha rinnovato gli spazi dedicati ai bambini, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e l’umanizzazione delle cure.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lecco Tumori

Argomenti discussi: Allarme tumori: mille decessi ogni anno. È la seconda causa di mortalità. Ma le terapie sono sempre più efficaci; Tumore al colon retto: il segnale che fa scattare l'allarme rosso; Tumore al colon, il segnale che fa scattare l’allarme: fai molta attenzione a questo!.

Tumori. Congresso Aiom: Si muore di meno. In Italia -17,6% di decessi. Ma servono più risorse per fondo farmaci innovativiDal XX Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica che si apre oggi a Roma, arriva l’allarme per la tenuta del fondo innovativi. Nel 2018, per la prima volta, il tetto di 500 ... quotidianosanita.it

Tumore del colon-retto: negli Usa aumentano i decessi negli under 50. La situazione in ItaliaNegli Stati Uniti è l'unica neoplasia per cui la mortalità nei giovani cresce anziché diminuire. Nel nostro Paese è la seconda più frequente ma non si registra lo stesso aumento di morti. Le cause e l ... msn.com

Allarme tumori under 50: colon, pancreas e polmone Il cancro "early onset" una delle sfide oncologiche principali della sanità... - facebook.com facebook

Tumori precoci, è allarme tra gli «under 50»: il piano del Gemelli tra ricerca, assistenza e innovazione ilsole24ore.com/art/tumori-pre… x.com