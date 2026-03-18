Morì folgorata nella vasca a 16 anni | sei a processo per il caricabatterie killer

Una ragazza di 16 anni è morta folgorata nella vasca da bagno e ora c’è un procedimento legale contro una persona accusata di aver causato la morte usando un caricabatterie. La vicenda ha portato all’apertura di un processo che coinvolge i presunti responsabili di quanto accaduto quella sera. La vicenda si sviluppa all’interno di un contesto domestico e ha suscitato molta attenzione pubblica.

Cosa è successo a Mariantonietta Cutillo quella sera?. Una tragedia domestica che si è trasformata in un caso giudiziario destinato a fare scuola. Era il 2 maggio 2023 quando Mariantonietta Cutillo, 16 anni, morì folgorata mentre si trovava nella vasca da bagno della sua abitazione a Montefalcione, in provincia di Avellino. La ragazza era al telefono, in contatto con un’amica, quando il dispositivo – collegato alla corrente per la ricarica – sarebbe caduto in acqua. Un attimo. Poi la scarica elettrica, violentissima, che non le ha lasciato scampo. A distanza di quasi tre anni, la Procura di Avellino ritiene di aver ricostruito la catena delle responsabilità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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