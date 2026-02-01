Cuori 3 | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

La nuova stagione di “Cuori” sta per arrivare su Rai 1. I fan sono in attesa di scoprire cosa succederà ai personaggi e quali novità porterà questa terza stagione. La trama si concentra ancora sulle vicende di Pilar Fogliati e degli altri protagonisti, con tante puntate in arrivo. Le riprese si sono svolte in diverse location italiane, e gli episodi saranno disponibili anche in streaming. La domanda più grande è quante puntate ci saranno e cosa ci riserva questa nuova avventura televisiva.

Cuori 3: trama, anticipazioni, cast, attori, quante puntate, episodi, location, streaming, Pilar Fogliati, Rai 1. Cuori 3 è la terza stagione dell'acclamata fiction di Rai 1 con Pilar Fogliati che torna in onda in prima visione da domenica 1 febbraio 2026. Si riparte dal 1974, con Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) che convolano a nozze. Ma qual è la trama e quante puntate sono previste per Cuori 3? E il cast? Ecco tutte le informazioni. Trama. Si riparte dal 1974, Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) convolano a nozze. I due desiderosi di un figlio dovranno però affrontare un segreto che Alberto non ha mai confessato a Delia: una donna, una cantante di night che arriva dal passato.

