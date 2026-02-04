La domanda che tutti si fanno ora è se la terza stagione di Fallout si farà davvero. Dopo il finale della seconda stagione andato in onda ieri, molte persone si chiedono se ci saranno nuovi episodi. La serie ha lasciato un grandissimo cliffhanger e gli appassionati sperano in un seguito. Per ora, ancora niente di ufficiale, ma le aspettative sono alte.

Il finale della seconda stagione di Fallout è andato in onda appena ieri (3 febbraio), lasciando milioni di spettatori incollati allo schermo con un cliffhanger degno di questo nome. Ma mentre ci stiamo ancora riprendendo dalle rivelazioni dell’ultimo episodio, Amazon MGM Studios ha deciso di non farci soffrire l’incertezza tipica dello streaming moderno. La domanda “ci sarà una terza stagione?” ha già una risposta: sì, ed è già in lavorazione. Preparate le Nuka-Cola, si torna nel Wasteland. In breve Il rinnovo non è una sorpresa dell’ultimo minuto: Vernon Sanders (capo della divisione TV di Amazon) aveva già dato il via libera a dicembre 2025, prima ancora del debutto della seconda stagione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Fallout 3 si farà? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione della serie Amazon!

Approfondimenti su Fallout 3

Ultime notizie su Fallout 3

Argomenti discussi: Predoni e romanticismo si danno appuntamento nella nuova ministagione di Fallout 76!; Perché Fallout è la miglior serie TV basata su un videogioco; Dai videogiochi alla serie TV di Prime Video: il lungo cammino di Fallout; Fallout: sinergia tra serie TV e videogiochi per il finale della seconda stagione – Il trailer.

