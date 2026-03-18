Morata e il rimpianto con la Juve | Nel 2015 siamo stati a un passo dal rimanere nella storia per sempre Se c’era il Var…
Alvaro Morata ha ricordato la stagione 2015, quando la Juventus ha sfiorato il triplete. L’attaccante spagnolo ha detto che in quella stagione erano a un passo dalla storia e ha menzionato il ruolo che il Var avrebbe potuto avere in quei momenti. La sua riflessione si concentra sui dettagli di quella annata e sulle possibilità che si sono perse.
Alvaro Morata ha parlato della stagione 2015, quando ha sfiorato il triplete con la Juventus, facendo riferimento anche al Var.. La Juve torna a rivivere i ricordi della finale di Champions League attraverso le parole di Alvaro Morata. Durante il suo intervento a Viva El Futbol, la punta ha analizzato la stagione 20142015, soffermandosi sull’atto conclusivo di Berlino. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il centravanti ha ricordato l’episodio del rigore mancato sull’1-1, sottolineando come la decisione arbitrale abbia pesato sul risultato finale. Secondo il calciatore, l’introduzione della tecnologia avrebbe potuto riscrivere la storia di quel match. 2015 TUA MIGLIOR STAGIONE? – «Sì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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