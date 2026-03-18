Alvaro Morata ha ricordato la stagione 2015, quando la Juventus ha sfiorato il triplete. L’attaccante spagnolo ha detto che in quella stagione erano a un passo dalla storia e ha menzionato il ruolo che il Var avrebbe potuto avere in quei momenti. La sua riflessione si concentra sui dettagli di quella annata e sulle possibilità che si sono perse.

Alvaro Morata ha parlato della stagione 2015, quando ha sfiorato il triplete con la Juventus, facendo riferimento anche al Var.. La Juve torna a rivivere i ricordi della finale di Champions League attraverso le parole di Alvaro Morata. Durante il suo intervento a Viva El Futbol, la punta ha analizzato la stagione 20142015, soffermandosi sull’atto conclusivo di Berlino. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il centravanti ha ricordato l’episodio del rigore mancato sull’1-1, sottolineando come la decisione arbitrale abbia pesato sul risultato finale. Secondo il calciatore, l’introduzione della tecnologia avrebbe potuto riscrivere la storia di quel match. 2015 TUA MIGLIOR STAGIONE? – «Sì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Morata e il rimpianto con la Juve: «Nel 2015 siamo stati a un passo dal rimanere nella storia per sempre. Se c’era il Var…»

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