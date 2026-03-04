Juve Primavera Padoin dopo la sconfitta col Sassuolo | Partita dai due volti nella ripresa non siamo stati all’altezza Dispiace perché era alla nostra portata!

Da juventusnews24.com 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita contro il Sassuolo, Simone Padoin ha commentato la prestazione della Juve Primavera, evidenziando che la gara si è divisa in due parti. Ha sottolineato che nel secondo tempo la squadra non è riuscita a mantenere il livello richiesto e ha espresso dispiacere perché riteneva che la vittoria fosse alla portata. La partita si è conclusa con una sconfitta per i giovani bianconeri.

