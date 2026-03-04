Juve Primavera Padoin dopo la sconfitta col Sassuolo | Partita dai due volti nella ripresa non siamo stati all’altezza Dispiace perché era alla nostra portata!

Dopo la partita contro il Sassuolo, Simone Padoin ha commentato la prestazione della Juve Primavera, evidenziando che la gara si è divisa in due parti. Ha sottolineato che nel secondo tempo la squadra non è riuscita a mantenere il livello richiesto e ha espresso dispiacere perché riteneva che la vittoria fosse alla portata. La partita si è conclusa con una sconfitta per i giovani bianconeri.

