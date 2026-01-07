Spedizione punitiva in carcere | in 6 a giudizio tra detenuti e agenti

Il 10 giugno, al Tribunale di Avellino, si terrà l’udienza per sei persone coinvolte in una presunta spedizione punitiva avvenuta il 9 marzo 2022 nel carcere di Bellizzi Irpino. Tra gli imputati ci sono tre detenuti e tre agenti della Polizia Penitenziaria. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle tensioni all’interno delle carceri e sulla tutela dei diritti di tutte le persone coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dovranno comparire davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino il prossimo 10 giugno tre detenuti e tre agenti della Polizia Penitenziaria, accusati di una spedizione punitiva avvenuta il 9 marzo 2022 nel carcere di Bellizzi Irpino. Il Gup ha accolto la richiesta della Procura di Avellino, disponendo il rinvio a giudizio per tutti gli imputati. Secondo l'accusa, il pestaggio ai danni di un detenuto di origine pugliese sarebbe stato agevolato proprio da alcuni agenti in servizio, che avrebbero aperto la cella per consentire l'aggressione. I quattro detenuti coinvolti, armati anche di un pezzo di specchio, avrebbero colpito violentemente la vittima con calci e pugni, provocandogli un trauma al naso.

