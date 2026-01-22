Due uomini già noti per furto sorpresi a rubare in un negozio di Sora vicino Frosinone denunciati

Due uomini di 30 e 35 anni sono stati denunciati dopo essere stati sorpresi a commettere un furto in un negozio di Sora, vicino a Frosinone. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e confermare la responsabilità dei soggetti coinvolti. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai reati nella zona.

Due uomini sono stati denunciati per furto ai danni di un esercizio commerciale: è il risultato delle indagini condotte dalla Polizia di Stato a seguito di un episodio avvenuto nel mese di dicembre nel territorio del Sorano, provincia di Frosinone. I soggetti, di 30 e 35 anni, sono stati individuati grazie all'attività investigativa del Commissariato di Sora. Uno dei due risiede in provincia di Frosinone, l'altro in provincia di Perugia. L'attività investigativa ha preso avvio dopo la denuncia di un furto avvenuto nel mese di dicembre in un esercizio commerciale situato nel territorio del Sorano.

