Non ti affitto più la roulotte 45enne si scaglia contro il proprietario e poi aggredisce i poliziotti | arrestato

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Piombino con l’accusa di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e minacce. La vicenda è iniziata con un rifiuto di affittare una roulotte, seguito da un episodio di aggressione nei confronti del proprietario e successivamente nei confronti degli agenti intervenuti. L’episodio evidenzia comportamenti violenti e le conseguenze legali di tali azioni.

