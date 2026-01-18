Non ti affitto più la roulotte 45enne si scaglia contro il proprietario e poi aggredisce i poliziotti | arrestato
Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Piombino con l’accusa di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e minacce. La vicenda è iniziata con un rifiuto di affittare una roulotte, seguito da un episodio di aggressione nei confronti del proprietario e successivamente nei confronti degli agenti intervenuti. L’episodio evidenzia comportamenti violenti e le conseguenze legali di tali azioni.
Un 35enne è stato arrestato a Piombino con le accuse di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e minacce. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo si sarebbe scagliato contro il proprietario della roulotte nella quale abitava dopo la rescissione del rapporto di locazione. Gli agenti, giunti sul posto, hanno tentato di calmare il 35enne che, tuttavia, avrebbe iniziato ad aggredirli. Inevitabile a questo punto l'arresto e la messa a disposizione all'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
