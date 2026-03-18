Montanari come Gigi il bullo | sogna una rissa con La Russa FdI | Parole vergognose e pericolose si scusi

Montanari, noto esponente della sinistra estrema, ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha scritto di sognare una rissa con un membro di un partito di centrodestra. Le sue parole sono state duramente criticate da un rappresentante del partito, che le ha definite vergognose e pericolose, chiedendo pubblicamente scuse. La polemica si è accesa rapidamente sui social e sui media.

Ancora lui, sempre lui, la “mente” della sinistra estrema, il prof dall’insulto facile che non si scusa mai, To maso Montanari, che stavolta è protagonista di una iniziativa social di livello politico molto basso. Sulla sua pagina Instagram il rettore dell’Università per stranieri di Siena ha pubblicato una foto con la scritta “ Sogno una rissa con La Russa ” rilanciando un post dell’account @rossopalloncino. Niente scuse, ovviamente, dopo la reazione di solidarietà nei confronti del presidente del Senato da parte di numerosi esponenti di Fdi, che hanno definito “vergognose e pericolose” le parole diffuse da Montanari. Montanari e la scritta contro il presidente del Senato La Russa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Montanari come Gigi il bullo: sogna “una rissa con La Russa”. FdI: “Parole vergognose e pericolose, si scusi” Articoli correlati “Bandito? Si scusi o andrò per vie legali”. L’ultimatum di La Russa a MontanariIl presidente del Senato, Ignazio La Russa, è pronto ad adire le vie legali contro Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena,... Leggi anche: Referendum, La Russa: “io bandito? Montanari si scusi o ci vediamo in Tribunale” Approfondimenti e contenuti su Montanari come Gigi il bullo sogna una... Montanari attacca Meloni e La Russa: Siete dei banditi. Il presidente del Senato minaccia: Si scusi o quereloIl rettore dell'università per stranieri di Siena: Voto no perché non voglio come padri costituenti i membri di questo governo ... today.it Montanari tifa per il velo islamico e attacca Sardone: il paragone surreale con le suoreCi mancava l’attacco del professor Montanari alla vice della Lega Silvia Sardone e persino le suore. Dalle pagine del Fatto Quotidiano, infatti, possiamo leggere come il rettore dell'Università per ... iltempo.it