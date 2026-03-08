Referendum La Russa | io bandito? Montanari si scusi o ci vediamo in Tribunale

Il leader di un partito ha dichiarato che non aveva mai prestato attenzione alle opinioni di un noto storico dell’arte, fino a quando quest’ultimo non ha fatto commenti su un referendum. Ha aggiunto che, se Montanari non si scuserà, si riservano azioni legali. La situazione si è sbloccata con un confronto tra le parti, mentre si attendono eventuali risposte ufficiali.

Roma, 8 mar. (askanews) – "Finora per pietà e rispettoso del 'Non ti curar di loro.' mai ho considerato degno della minima considerazione ciò che diceva o scriveva tal Tomaso Montanari che, mi dicono, insegni a sfortunati studenti di non so quale Università. Ma anche un qualsiasi minus habens (figurarsi un professore, sedicente colto) ci penserebbe cento volte prima di affibbiare a me (assieme a Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida e Carlo Nordio) l'insulto di 'bandito' che esula da qualsiasi argomentazione, finanche strumentale, ideologica o propagandistica. Qualifica semmai allo specchio chi la scrive o la dice immotivatamente e mi spinge a considerare ultimativo il mio invito a scusarsi prima di dover fare ricorso alle vie giudiziarie che di solito non uso mai".