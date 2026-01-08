Monopattini elettrici quando scatta l'obbligo di targa e cosa rischia chi non ce l'ha

Con l’approvazione delle nuove norme, i monopattini elettrici devono essere dotati di targa. L’obbligo entra in vigore prossimamente, rendendo necessario rispettare le disposizioni per evitare sanzioni. La normativa mira a regolamentare l’uso di questi mezzi, garantendo maggiore sicurezza e controllo nel rispetto delle norme stradali. È importante conoscere i dettagli per adeguarsi alle nuove disposizioni e circolare in modo consapevole.

Il nuovo Codice della strada ha introdotto degli obblighi in più per i monopattini elettrici, e ora si avvicina la loro applicazione definitiva. Tutti dovranno avere una targa personalizzata e assicurazione, con i relativi costi. Ecco cosa sappiamo delle scadenze e delle novità in arrivo.

Targhe monopattini, finalmente ci siamo? Come saranno e quanto ci costeranno - Sembra proprio che il decreto relativo alle targhe dei monopattini sia finalmente pronto, a oltre un anno dalla conferma dell'obbligo. auto.everyeye.it

Monopattini elettrici: scatta l’obbligo di targa e assicurazione Al via l'obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici: ecco tempi, costi e... facebook

