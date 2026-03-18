Ai Mondiali indoor di atletica 2026, in programma dal 20 al 22 marzo a Torun, in Polonia, parteciperanno 674 atleti provenienti da 118 paesi. Tra i partecipanti si trovano atleti di spicco come Duplantis, Thompson, Mahuchikh e Rojas, pronti a sfidarsi nelle varie discipline della competizione. La manifestazione riunisce atleti di diverse nazionalità in un evento che si preannuncia ricco di competizioni e sorprese.

Ai Mondiali Indoor 2026, che andranno in scena nel weekend del 20-22 marzo a Torun (Polonia), parteciperanno 674 atleti in rappresentanza di 118 Nazioni. Spiccano dodici Campioni del Mondo in sala, che saranno chiamati a difendere i titoli conquistati lo scorso anno, ma anche undici Campioni del Mondo all’aperto e nove Campioni Olimpici di Parigi 2024. Lo svedese Armand Duplantis si presenterà dopo aver ritoccato il suo record del mondo di salto con l’asta (6.31 metri a Uppsala settimana scorsa) e andrà a caccia del quarto trionfo iridato sotto al tetto. Grande attesa per il giamaicano Kishane Thompson sui 60 metri, ma l’argento olimpico e mondiale dei 100 metri non partirà in pole position: con il suo 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali indoor atletica 2026: le stelle della manifestazione. Da Duplantis a Thompson, da Mahuchikh a Rojas: che parata

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