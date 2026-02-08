LIVE Atletica World Indoor Tour Karlsruhe 2026 in DIRETTA | comincia la gara di salto in lungo! Larissa Iapichino sfida Mihambo

Questa sera a Karlsruhe prende il via il World Indoor Tour di atletica leggera. La prima gara in programma è il salto in lungo, con Larissa Iapichino che sfida Mihambo. La tedesca inizia con un salto di circa 6 metri, lasciando diversi centimetri sull’asse di battuta, mentre i tifosi restano incollati alle schermate per vedere come andrà avanti la competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.42 Mihambo lascia almeno 30 centimetri sull’asse di battuta e comincia la sua gara con un modesto 6.28. 18.40 Vengono presentate le atlete pronte ad affrontare la gara del lungo. La prima a saltare è proprio la beniamina locale Malaika Mihambo. 18.38 Entra in azione la primatista mondiale di salto in alto Yaroslava Mahuchikh, che sbaglia subito a 1.91 ma poi rimedia superando agevolmente 1.94. 18.36 Ormai ci siamo! Tra un paio di minuti è previsto l’inizio della gara femminile di salto in lungo, con l’atteso duello stellare tra Mihambo e l’azzurra Larissa Iapichino. 🔗 Leggi su Oasport.it

Torna in pista Larissa Iapichino al Meeting di Karlsruhe, quinta tappa del World Indoor Tour 2026.

