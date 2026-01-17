LIVE Atletica Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA | Larissa Iapichino trionfa nel salto in lungo

Segui in diretta il Memorial Giovannini 2026 di atletica, con aggiornamenti sui principali risultati e le performance degli atleti. In questa occasione, Larissa Iapichino si distingue nel salto in lungo, confermando il suo talento. Per rimanere informato sulle ultime novità e aggiornamenti dell’evento, clicca sul link e consulta la diretta in tempo reale.

17:31 I risultati della prima serie dei 200 maschili 1 Damiano Dentato ITA 20.64 2 Andrea Federici ITA +0.12 3 Matteo Tomaino ITA +1.42 DNF Diego Aldo Pettorossi ITA 17:29 La classifica finale del salto in lungo 1 Larissa Iapichino ITA 6.93 2 Magdalena Bokun POL 6.30 3 Arianna Battistella ITA 6.28 4 Giulia Riccardi ITA 5.94 5 Veronica Zanon ITA 5.82 6 Benedetta Baiocco ITA 5.81 7 Chiara Crippa ITA 5.55 17:25 I risultati della seconda serie dei 60 uomini 1 Filippo Randazzo ITA 6.74 (q) 2 Francesco Ettore Inzoli ITA +0.04 (q) 3 Junior Tardioli ITA +0.06 (q) 4 Federico Dicati ITA +0.

LIVE Iapichino, che esordio: 6,93 ad Ancona - L’azzurra comincia con 6,93 nel Memorial Alessio Giovannini, a soli quattro centimetri dal personale in sala. fidal.it

Atletica: Memorial Giovannini, sabato pomeriggio show ad Ancona - facebook.com facebook

Atletica, Larissa Iapichino debutta al Memorial Giovannini. Italiani di punta impreziosiscono l’evento - x.com

