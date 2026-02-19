Al World Indoor Tour di Lievin 2026, la gara di atletica è iniziata con il getto del peso maschile. Fabbri si confronta con Kovacs, cercando di migliorare la sua prestazione. Steen si posiziona in terza posizione con un lancio di 21 metri. La competizione si fa interessante, con gli atleti che cercano di superarsi. La tensione sale mentre i concorrenti si preparano per i prossimi turni. La sfida tra i protagonisti continua a tenere alta l’attenzione degli spettatori. La gara prosegue con grande intensità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 GETTO DEL PESO – Terza posizione per Steen con un lancio da 21.01 18.29 GETTO DEL PESO – Si migliora leggermente Enekwechi con il peso che atterra a 20.83. 18.28 GETTO DEL PESO – Nullo anche il secondo lancio di Campbell. 18.28 GETTO DEL PESO – Attenzione!! Viene corretto il dato sul lancio di Leonardo Fabbri che passa al comando della gara! Il secondo lancio dell’azzurro era infatti da 21.63 e non da 20.63 18.27 GETTO DEL PESO – Leggermente meglio il secondo tentativo di Fabbri con il peso che atterra a 20.63 e lo porta in seconda posizione provvisoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: si parte con il getto del peso maschile, Fabbri sfida Kovacs

