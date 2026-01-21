Ancona Capitale del Mare 2026 | depositato il dossier Un progetto da 13,5 milioni per far diventare città il mare

Ancona ha presentato il dossier ufficiale per la candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026, un progetto da 13,5 milioni di euro. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio marittimo della città, favorendo lo sviluppo sostenibile e migliorando l’integrazione tra il mare e il territorio. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per rafforzare il ruolo di Ancona come città legata al mare e alle sue potenzialità.

ANCONA – La sfida è lanciata. Ancona ha depositato ufficialmente il dossier per la candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026, il titolo istituito per la prima volta dal Dipartimento per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto, intitolato “Da mare a mare.🔗 Leggi su Anconatoday.it Livorno 2026: ambizione e storia per diventare Capitale del MareLivorno si propone come candidata ufficiale a Capitale italiana del Mare 2026, un’occasione per valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale legato al mare. Futuro, cultura e territorio: Livorno si candida a diventare 'Capitale Italiana del Mare 2026'Livorno si propone come candidata per diventare la Capitale Italiana del Mare 2026, puntando sulla valorizzazione della cultura marittima e sul rapporto con il territorio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Assessore Ancona, 'grotte Passetto centrali per candidatura a Capitale del mare'; Capitale della Cultura 2028, Ancona è finalista. La gioia di Daniele Silvetti: Riconosciuta la forza identitaria della città con il mare; INVITO CONFERENZA STAMPA Capitale del Mare - COMUNE DI ANCONA - UFFICIO STAMPA; Ancona sogna: è tra le dieci finaliste come Capitale italiana della cultura 2028. Ancona si candida a Capitale del mare 2026, 'una dote per la città'Dal litorale sabbioso di Palombina fino agli scogli bianchi di Portonovo, passando per le attività economiche al porto e all'unicità della spiaggia del Passetto e alle sue grotte. ansa.it Ancona, prua verso la Capitale del Mare 2026: «Un laboratorio dove il mare diventa città»Depositato il dossier per la candidatura di Ancona a Capitale del Mare 2026. Oltre duecento i progetti. Ecco quando sarà la proclamazione ... centropagina.it ÈTv Marche. . Ancona vuole l’en plein: Capitale Italiana del Mare 2026 e Capitale Italiana della Cultura 2028 - facebook.com facebook Cultura: scelta decina per Capitale 2028, da Alatri ad Ancona x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.