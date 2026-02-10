GPS 2026 sanzioni più severe per rinuncia o abbandono della supplenza | cosa cambia con le nuove regole Pillole di Question Time

Questa mattina, durante il question time su OrizzonteScuola TV, si è parlato delle nuove regole sulle supplenze. Sono state introdotte sanzioni più severe per chi rinuncia o abbandona una supplenza. La discussione è stata condotta da Francesco Bunetto, con Simone Craparo come ospite, docente e sindacalista della Gilda Unams. La novità riguarda l’applicazione di pene più dure per chi non rispetta gli impegni presi con le scuole.

Nel question time del 5 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Francesco Bunetto e con ospite Simone Craparo, docente e sindacalista della Gilda Unams, è stata discussa una questione rilevante legata al sistema delle supplenze scolastiche. Un'attenzione particolare è stata dedicata alle nuove regole sulle sanzioni previste in caso di rinuncia o abbandono di una supplenza.

