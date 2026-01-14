Treno Monaco di Baviera-Rimini Donati Viva Ravenna chiede l’inserimento della fermata in città

Il collegamento ferroviario tra Monaco di Baviera e Rimini rappresenta un’opportunità importante per lo sviluppo turistico e economico della regione. Donati di Viva Ravenna ha avanzato la richiesta di inserire una fermata in città, ritenendo fondamentale migliorare l’accessibilità e favorire l’afflusso di visitatori. Una fermata strategica potrebbe contribuire a valorizzare il patrimonio locale e rafforzare i rapporti con il turismo internazionale.

"Ravenna non può restare a guardare mentre i flussi turistici internazionali attraversano la Romagna senza fermarsi. È fondamentale che la nostra città diventi uno snodo centrale, e non secondario, nei collegamenti ferroviari europei." Così Filippo Donati, consigliere comunale e capogruppo di.

Nuovo treno Monaco di Baviera - Ancona con fermate a Pesaro e Senigallia giornaliere - “Da tempo sono in contatto con le ferrovie tedesche ed austriache per far sì che il collegamento Monaco Rimini potesse essere prolungato alla nostra Regione – ha dichiarato l’assessore ai Traporti, ... corriereadriatico.it

La Riviera punta sul turismo tedesco: anticipa il treno Monaco-Riccione, attivo già da Pasqua - La Riviera Romagnola si prepara a una nuova stagione turistica nei Paesi di lingua tedesca, con una campagna promozionale che mette al centro le famiglie e il collegamento ferroviario tra Monaco di Ba ... altarimini.it

