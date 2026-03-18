La Regione sta completando le procedure per ottenere le autorizzazioni richieste dal ministero, tra cui la Valutazione di impatto ambientale e quella strategica. Le pratiche sono in corso di definizione e si concentrano esclusivamente sul rispetto delle norme ambientali. Solo se le valutazioni saranno concluse positivamente, si potrà procedere con i interventi previsti sul Molo Clementino.

"La Regione sta sbrigando le pratiche relative al Via e al Vas (Valutazione impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica, ndr) richieste dal ministero. Laddove ci sarà il rilascio il molo Clementino si farà, se non ci sarà la sostenibilità ambientale il molo Clementino non si farà. Non c’è nulla di nuovo e di eclatante". Così l’assessore regionale ai Porti, Giacomo Bugaro, ha risposto a una domanda sul banchinamento del molo Clementino del porto di Ancona per le navi da crociera, a margine di un’iniziativa alla Mole di Ancona con gli ingegneri sulla Zona economica speciale (Zes). Ieri, il sindaco Silvetti, ha ribadito la sua posizione contraria al progetto e annunciato l’istituzione di un tavolo tecnico con la Regione e altri enti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molo Clementino, la Regione: "Solo nel rispetto dell’ambiente. Altrimenti non se ne farà nulla"

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