Molo Clementino basta ambiguità La Regione ora dica da che parte sta

La Regione deve chiarire la sua posizione sul progetto dell’hub crocieristico al Molo Clementino, dopo settimane di incertezze. La questione divide i cittadini e gli operatori portuali, che chiedono chiarezza e decisioni definitive. Ora, è il momento che la Regione dica chiaramente da che parte sta.

"Basta ambiguità: la Regione deve decidere da che parte stare sul progetto dell’hub crocieristico per meganavi al porto storico di Ancona". È la posizione di Andrea Nobili, consigliere regionale di Alleanza verdi e sinistra (Avs) nelle Marche, che ha presentato un’interpellanza alla giunta regionale chiedendo risposte più nette su un’opera attualmente in valutazione al ministero dell’Ambiente nella procedura di Via-Vas, la valutazione di impatto ambientale integrata e strategica. Al centro della contestazione, il banchinamento del Molo Clementino e "l’assenza di un progetto esecutivo per l’elettrificazione delle banchine, il cosiddetto cold ironing". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Molo Clementino, basta ambiguità. La Regione ora dica da che parte sta" Terrorismo: Cisint (Lega), 'sinistra dica chiaramente da che parte sta' L'intervento di Cisint (Lega) invita la sinistra a chiarire la propria posizione sul tema del terrorismo, sottolineando l'importanza di una presa di posizione netta da parte di Pd, AVS e M5S. Il caso Molo Clementino: "Ora per fermare l’hub servono motivi robusti" Vincenzo Garofalo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale, sottolinea che bloccare l’hub del Molo Clementino richiederà motivi solidi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Nobili (Avs), 'basta ambiguità su Molo Clementino, Regione dica da che parte sta'; Molo Clementino, Nobili (Avs): Basta ambiguità, la Regione si esprima sulle mega-navi ad Ancona. Molo Clementino, basta ambiguità. La Regione ora dica da che parte staBasta ambiguità: la Regione deve decidere da che parte stare sul progetto dell’hub crocieristico per meganavi al porto storico di Ancona. È la posizione di Andrea Nobili, consigliere regionale di Al ... ilrestodelcarlino.it Nobili (Avs), 'basta ambiguità su Molo Clementino, Regione dica da che parte sta'(ANSA) - ANCONA, 14 FEB - Basta ambiguità: la Regione deve decidere da che parte stare sul progetto dell'hub crocieristico per meganavi al porto storico di Ancona. È la posizione di Andrea Nobili, c ... msn.com Banchinamento Molo Clementino, Andrea Nobili presenta un’interpellanza | Cronache Ancona x.com A difesa della città: giu le mani dal Molo Clementino! Condividiamo l’appello della nuova Piattaforma ANCONA | porto ambiente salute lavoro e vi invitiamo a firmare la petizione: facebook