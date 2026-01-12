Medicina | ad Ancona superano il semestre filtro 180 studenti su 1.054 esami riparativi per 209

All’Università Politecnica delle Marche di Ancona, le recenti modalità di accesso ai corsi di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria sono state oggetto di attenzione. Nel semestre appena concluso, 180 studenti su 1.054 hanno superato il filtro di accesso, mentre 209 studenti hanno sostenuto esami riparativi. Questi dati evidenziano le sfide e le dinamiche del percorso formativo in settori altamente selettivi e in continua evoluzione.

Ancona, 12 gennaio 2026 — Entrano nel vivo all'Università Politecnica delle Marche le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. L'Ateneo ha infatti pubblicato le graduatorie del cosiddetto 'semestre filtro', la fase introduttiva che, a livello nazionale, ha sostituito il tradizionale test di ammissione di settembre e che rappresenta ora il primo vero banco di prova per chi sogna il camice bianco. Oltre mille studenti coinvolti Il semestre filtro ha coinvolto numeri importanti anche ad Ancona.

