Medici provenienti dalla Campania, tra Napoli, Caserta, Avellino e, occasionalmente, Roma, stanno offrendo supporto alla sanità pubblica del Molise. Questa collaborazione mira a garantire servizi sanitari più efficienti e continui in una regione che affronta sfide nel settore. L’intervento temporaneo di professionisti provenienti da altre aree rappresenta un aiuto concreto per rafforzare il sistema sanitario locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli, Caserta, Avellino e, in qualche caso, Roma: arrivano principalmente dalla Campania i medici in ‘soccorso’ della sanità pubblica del Molise. Specialisti di varie discipline che attraverso convenzioni stipulate dall’azienda sanitaria molisana con le rispettive strutture di appartenenza, pubbliche e in alcuni casi private, decidono di ‘dare una mano’ ai colleghi in servizio negli ospedali regionali, da tempo ormai costretti a fare i conti con la carenza di personale. Convenzioni esterne chiaramente limitate nel tempo, sei mesi con possibilità di rinnovo, che di norma prevedono per ogni professionista un compenso orario lordo di 100 euro, oltre al rimborso delle spese di viaggio e dell’eventuale soggiorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Medici dalla Campania in ‘soccorso’ dei colleghi del Molise

