Due cardiochirurghi sono accusati di aver modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni e 4 mesi morto dopo due mesi di coma seguito a un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi. L’inchiesta a Napoli prosegue con questa nuova ipotesi di reato, mentre le autorità indagano sul caso del piccolo deceduto.

Nuovo capitolo nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni e 4 mesi spirato dopo due mesi di coma dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi. Due dei medici già iscritti nel registro degli indagati, il cardiochirurgo Guido Oppido e la seconda operatrice Emma Bergonzoni, dovranno rispondere anche del reato di falso in cartella clinica. La Procura di Napoli ha chiesto al giudice per le indagini preliminari la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione medica e i due saranno ascoltati a fine mese. Secondo gli inquirenti, coordinati dal pm Giuseppe Tittaferrante e dal... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Modificarono la cartella clinica di Domenico Caliendo”, la nuova accusa dei pm di Napoli a due cardiochirurghi

Articoli correlati

Morte Domenico Caliendo, chiesta l'interdizione per Oppido e una collega. L'accusa: «Falso nella cartella clinica»Una svolta investigativa sulla vicenda legata alla morte del piccolo Domenico Caliendo.

Domenico Caliendo, modifiche alla cartella clinica: due medici indagati anche per falsoNovità nel caso di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore.

Tutto quello che riguarda Domenico Caliendo

Domenico Caliendo, modifiche alla cartella clinica: due medici indagati anche per falsoAvrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a ... ilmessaggero.it

Domenico Caliendo morto, indagati i chirurghi Guido Oppido e Emma Bergonzoni. Cartella clinica modificata: le incongruenze emerseAvrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a due ... leggo.it