Mobilità 2026 27 scelta sulla sede per i neo DSGA | conferma o domanda di trasferimento Indicazioni

L’Ufficio scolastico provinciale di Lodi ha comunicato le modalità di scelta sulla sede per i neo DSGA in vista della mobilità 202627. Il personale interessato può confermare la sede attuale o presentare domanda di trasferimento. Le indicazioni operative riguardano le procedure da seguire per le immissioni in ruolo e le successive scelte di sede.

L’Ufficio scolastico provinciale di Lodi ha fornito indicazioni operative sulle procedure propedeutiche alla mobilità per l’anno scolastico 2026-2027, con particolare riferimento al personale neo-immesso in ruolo nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex DSGA). L'articolo Mobilità 202627, scelta sulla sede per i neo DSGA: conferma o domanda di trasferimento. Indicazioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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