Cosa sono davvero i ‘puntini rossi spaziali’ osservati dal telescopio Webb

I ‘puntini rossi spaziali’ osservati dal telescopio Webb rappresentano oggetti ancora poco compresi, distinti da galassie e stelle. Questi segnali, rilevati ai limiti dell’universo conosciuto, sono al centro di studi per chiarirne la natura. In questo articolo, si analizzerà cosa sono realmente e quale significato hanno nel contesto delle recenti scoperte astronomiche.

Roma, 15 gennaio 2026 – Non sono galassie e non sono stelle. Ma allora, di cosa si tratta? I misteriosi 'puntini rossi spaziali', osservati ai confini del cosmo, iniziano finalmente a rivelare la loro identità. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature, questi oggetti enigmatici sarebbero giovani buchi neri supermassicci, avvolti da spessi bozzoli di gas e polveri. Scopriamo di più. Il mistero dei puntini rossi. Scoperti dal Telescopio Spaziale Webb poco dopo l'avvio delle osservazioni nel 2022, i ' little red dots ', così furono immediatamente ribattezzati, hanno subito spiazzato gli astronomi.

