Aperte le selezioni per 327 funzionari in diversi Ministeri | requisiti scadenze e come fare domanda

Roma, 25 dicembre 2025 – È stato pubblicato un concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 327 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area dei funzionari di diversi ministeri. La procedura riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una ripartizione dei posti articolata per profili professionali e competenze specifiche. Nel dettaglio, il Codice A prevede 161 posti di funzionario con competenze in ambito amministrativo, giuridico ed economico, da destinare agli uffici centrali di Roma del Ministero delle imprese e del made in Italy. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

