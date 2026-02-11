Venezia aggressione su vaporetto | straniero minaccia comandante con coltello polizia lo ferma Indagini in corso

Un uomo ha minacciato con un coltello il comandante di un vaporetto a Venezia, nel Canal Grande. L’episodio è avvenuto martedì pomeriggio sulla linea 1. La polizia è intervenuta subito e ha fermato lo straniero, che ora è sotto interrogatorio. Le indagini sono ancora in corso per capire le ragioni dell’aggressione.

Un comandante Actv è stato minacciato con un coltello a bordo di un vaporetto della linea 1 nel Canal Grande di Venezia, martedì 10 febbraio 2026. L’aggressore, di nazionalità straniera, è stato bloccato dalla polizia locale prima di raggiungere il capolinea di Santa Maria Elisabetta, grazie alla prontezza dell’equipaggio e alla collaborazione tra Actv e le forze dell’ordine. La giornata, come segnalato dai bollettini meteorologici, si presentava nuvolosa con temperature intorno ai 10 gradi e venti deboli da sud-sudest. Questo contesto climatico, tuttavia, non ha nulla a che vedere con la tensione che si è vissuta a bordo di una delle imbarcazioni simbolo della mobilità veneziana.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Venezia Vaporetto Minaccia col coltello un marinaio Actv impegnato alla guida di un vaporetto: bloccato Un marinaio dell'Actv è stato minacciato con un coltello mentre era al timone di un vaporetto in Canal Grande. Scuola, Bologna: minorenne straniero minaccia compagni con un coltello Un minorenne straniero ha minacciato alcuni compagni con un coltello in una scuola di Bologna. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Venezia Vaporetto Incidente a Venezia: motoscafo Alilaguna in avaria travolge due gondole e una barca in Canal GrandeMomenti di grande paura in Canal Grande a Venezia, dove un natante Alilaguna in avaria ha perso il controllo, urtando una barca e due gondole, provocando la caduta in acqua di quattro persone. rainews.it LA MALA IN VENETO | E’ in atto una «aggressione delle province di Padova, Venezia, Verona e in misura minore di Vicenza» - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.