Milano-Torino highlights | Roglic ci prova Pidcock trionfa a Superga

Nella 107ª edizione della Milano-Torino, la corsa più antica del ciclismo, Roglic ha tentato un colpo decisivo mentre Tom Pidcock, in sella alla bici del team Pinarello-Q36, ha concluso la gara trionfando a Superga. La corsa si è svolta lungo il tradizionale percorso che collega Milano a Torino, con i ciclisti impegnati in un percorso ricco di salite e tratti impegnativi.

Gli highlights della 107ª edizione della Milano-Torino, la classica più antica (prima edizione nel 1876, 150 anni esatti fa): Tom Pidcock del team Pinarello-Q36.5 ha battuto in salita il norvegese Tobias Johannenssen e lo sloveno Primoz Roglic dopo 174 km con partenza da Rho e gran finale davanti alla Basilica di Superga. Quarto l'italiano Giulio Pellizzari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano-Torino, highlights: Roglic ci prova, Pidcock trionfa a Superga Articoli correlati Pidcock, colpo a Superga: sua la Milano-Torino davanti a Johannessen e RoglicUn grandissimo Tom Pidcock ha vinto la 107ª edizione della Milano-Torino, la classica più antica (prima edizione nel 1876, 150 anni esatti fa)... LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: rasoiata vincente di Pidcock a SupergaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:56 L’Italia completa la sua ottima prova di squadra con l’ottavo posto di Lorenzo Fortunato e il nono di... Contenuti e approfondimenti su Milano Torino highlights Roglic ci... Temi più discussi: Roglic ci prova, ma alla fine sbuca Pidcock: gli highlights; Milano-Torino 2026, la startlist definitiva; Milano-Torino 2026: ci sono anche Primoz Roglic e Thomas Pidcock!; MILANO-TORINO. SUPERGA ATTENDE IL SUO RE. I PARTENTI. A Pidcock la Milano-Torino dei 150 anniIl britannico attacca nel finale sul colle di Superga e precede Johannessen e Roglic. Quarto l'italiano Pellizzari ... rainews.it Ciclismo, Pidcock doma la salita di Superga e fa sua la Milano-Torino dei 150 anni. Johannessen e Roglic sul podioMilano-Torino, la classica con arriva a Superga incorona Tom Pidcock, che non sbaglia una mossa e anticipa ai -600 dall'arrivo avversari temibili come Johannessen e Roglic ... sport.virgilio.it La 150esima edizione della Milano-Torino la vince un brillante Tom Pidcock che stacca tutti e trionfa a Superga. La Classica vede il britannico partire ai 500 m sulla Collina di Superga e staccando tutti trionfa a mani alte. Tra gli Azzurri registriamo il quarto post facebook Milano–Torino, Italy 115 Derek Gee-West x.com