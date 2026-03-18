LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA | rasoiata vincente di Pidcock a Superga

Da oasport.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la gara Milano-Torino 2026, Pidcock ha conquistato la vittoria a Superga con una rasoiata finale. La corsa si è conclusa con l’ottavo posto di Lorenzo Fortunato e il nono di Alessandro Fancellu, che hanno rappresentato l’Italia in una prova di squadra molto combattuta. La diretta ha mostrato gli ultimi momenti della competizione, con i corridori impegnati negli sprint finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:56 L’Italia completa la sua ottima prova di squadra con l’ottavo posto di Lorenzo Fortunato e il nono di Alessandro Fancellu. 15:55 Giulio Pellizzari si conferma ad alti livelli e chiude quarto. 15:54 Terzo posto per lo sloveno Primoz Roglic della Red Bull – BORA – hansgrohe. 15:53 Chiude al secondo posto il norvegese  Tobias Johannessen della Uno-X Mobility 15:52 Pidcok taglia il traguardo a braccia alzate e vince la Milano-Torino. 15:51 Il britannico ha preso una quindicina di metri di vantaggio. 15.50 Rasoiata di Pidcock. 15:49 Roglic impone il suo ritmo. Ultimo chilometro. 15:48 Son in cinque ad aver preso qualche metro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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