LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA | rasoiata vincente di Pidcock a Superga

Durante la gara Milano-Torino 2026, Pidcock ha conquistato la vittoria a Superga con una rasoiata finale. La corsa si è conclusa con l’ottavo posto di Lorenzo Fortunato e il nono di Alessandro Fancellu, che hanno rappresentato l’Italia in una prova di squadra molto combattuta. La diretta ha mostrato gli ultimi momenti della competizione, con i corridori impegnati negli sprint finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:56 L’Italia completa la sua ottima prova di squadra con l’ottavo posto di Lorenzo Fortunato e il nono di Alessandro Fancellu. 15:55 Giulio Pellizzari si conferma ad alti livelli e chiude quarto. 15:54 Terzo posto per lo sloveno Primoz Roglic della Red Bull – BORA – hansgrohe. 15:53 Chiude al secondo posto il norvegese Tobias Johannessen della Uno-X Mobility 15:52 Pidcok taglia il traguardo a braccia alzate e vince la Milano-Torino. 15:51 Il britannico ha preso una quindicina di metri di vantaggio. 15.50 Rasoiata di Pidcock. 15:49 Roglic impone il suo ritmo. Ultimo chilometro. 15:48 Son in cinque ad aver preso qualche metro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: rasoiata vincente di Pidcock a Superga Articoli correlati Leggi anche: LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: il gruppo affronta l’ultimo passaggio sulla salita di Superga Leggi anche: Milano-Torino 2026: il percorso ai raggi X. Decisivo l’arrivo in salita a Superga Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Milano Torino 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: Milano-Torino 2026: percorso, favoriti e diretta TV; Dove vedere in tv la Milano-Torino 2026: programma, orari, streaming; Per la quarta volta la Milano-Torino parte da Rho: appuntamento il 18 marzo 2026; Milano-Torino 2026, il percorso (Altimetria e Planimetria). LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: il gruppo affronta l’ultimo passaggio sulla salita di SupergaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:40 La Movistar lavora forte in testa al gruppo. 15:39 Inizia la salita verso Superga. Il gruppo riprende ... oasport.it Milano-Torino 2026 oggi in TV, il percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoritiLa Milano-Torino edizione 107 si corre oggi, mercoledì 18 marzo con il via fissato alle 11.55. Diretta in chiaro e visibile a tutti su Rai SportHD e su RaiPlay. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it ne ... fanpage.it Un assaggio dell'atteso finale, si sale una prima volta verso Superga A first taste of the expected finale as the road climbs towards Superga for the first time Follow #MilanoTorino Crédit Agricole Italia on Rai ( ) and on Eurosport () - facebook.com facebook La Milano-Torino esiste da 150 anni, si tiene oggi da Rho a Superga e fatica a trovare la sua strada x.com