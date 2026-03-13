Oggi si disputa la quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, da Marotta a Mombaroccio, con un percorso che attraversa diverse località e presenta diverse sfide per i ciclisti. La corsa prosegue con numerosi favoriti in campo e orari di partenza già definiti. Tra i partecipanti, il portacolori che difende la Maglia Azzurra è tra i principali protagonisti della giornata.

Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo – Mombaroccio, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. Come vedere in tv la Tirreno-Adriatico? La quinta tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD dalle 13 e poi da Rai2 a partire dalle 15:00. La corsa sarà trasmessa in streaming su RaiPlay, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta. PERCORSO QUINTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026. 3845 metri di dislivello fanno capire quanto sia dura questa frazione, non ci sarà praticamente un metro di pianura. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo – Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari vuole difendere la Maglia Azzurra

Tirreno-Adriatico 2026, 4a tappa: van der Poel sa solo vincere, Pellizzari anticipa Del Toro e gli porta via la magliaTirreno Adriatico, 4a Tappa: van der Poel concede il bis, ma a Martinsicuro il colpo lo mette a segno Pellizzari che chiude alle sue spalle e spodesta Del Toro in classifica generale ... sport.virgilio.it

Tirreno-Adriatico 2026: 4ª tappa, l'ultimo km e la vittoria di Mathieu Van Der PoelVan Der Poel concede il bis alla Tirreno-Adriatico 2026 imponendosi anche nella quarta tappa della Corsa dei Due Mari. Secondo posto per Pellizzari, che grazie ai 6? di abbuono balza al comando della ... msn.com

L’Abruzzo protagonista della Tirreno-Adriatico: arrivo a Magliano de’ Marsi e tappa Tagliacozzo–Martinsicuro attraverso Aquilano e Teramano. Grazie soprattutto ai volontari che hanno garantito sicurezza e accoglienza. Ci vediamo presto con il @girodit x.com

Una tappa spaziale quella andata in scena alla Tirreno Adriatico. A trionfare è il solito Mathieu van der Poel che trova così la seconda vittoria di tappa dopo quella a San Gimignano. Ma finalmente un Azzurro è in testa alla classifica, è il nostro Giulio Pellizzari - facebook.com facebook