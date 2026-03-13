Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi Marotta-Mondolfo – Mombaroccio | orari tv percorso favoriti Pellizzari vuole difendere la Maglia Azzurra

Oggi si disputa la quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, da Marotta a Mombaroccio, con un percorso che attraversa diverse località e presenta diverse sfide per i ciclisti. La corsa prosegue con numerosi favoriti in campo e orari di partenza già definiti. Tra i partecipanti, il portacolori che difende la Maglia Azzurra è tra i principali protagonisti della giornata.

Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo – Mombaroccio, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. Come vedere in tv la Tirreno-Adriatico? La quinta tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD dalle 13 e poi da Rai2 a partire dalle 15:00. La corsa sarà trasmessa in streaming su RaiPlay, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta. PERCORSO QUINTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026. 3845 metri di dislivello fanno capire quanto sia dura questa frazione, non ci sarà praticamente un metro di pianura. 🔗 Leggi su Oasport.it

