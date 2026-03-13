Oggi si svolge la quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, da Marotta a Mombaroccio, coprendo un tratto di strada di interesse per gli appassionati. La gara presenta un percorso vario e alcuni favoriti si contendono la vittoria, con sfide tra ciclisti di rilievo tra cui Pellizzari e Del Toro. Inoltre, ciclista Ciccone potrebbe tentare un attacco durante la frazione odierna.

Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo – Mombaroccio, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55 Come vedere in tv la Tirreno-Adriatico? La quinta tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD dalle 13 e poi da Rai2 a partire dalle 15:00. La corsa sarà trasmessa in streaming su RaiPlay, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta. PERCORSO QUINTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026. 3845 metri di dislivello fanno capire quanto sia dura questa frazione, non ci sarà praticamente un metro di pianura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?

Articoli correlati

Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo – Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari vuole difendere la Maglia Azzurra

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: duello Pellizzari-Del Toro sulla salita di MombaroccioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.

Aggiornamenti e notizie su Tirreno Adriatico 2026 tappa di oggi...

Temi più discussi: Tirreno-Adriatico: la 3ª tappa Cortona-Magliano De' Marsi di 221 km al danese Andresen; Tirreno-Adriatico, Van der Poel vince la 2^ tappa; Tirreno Adriatico 2026, Tappa 2: percorso, favoriti e orari; Tirreno Adriatico 2026: Mathieu Van der Poel doma pioggia e sterrato a San Gimignano.

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Vi ringraziamo per ... oasport.it

Tirreno-Adriatico 2026: 4ª tappa, l'ultimo km e la vittoria di Mathieu Van Der PoelVan Der Poel concede il bis alla Tirreno-Adriatico 2026 imponendosi anche nella quarta tappa della Corsa dei Due Mari. Secondo posto per Pellizzari, che grazie ai 6? di abbuono balza al comando della ... msn.com

L’Abruzzo protagonista della Tirreno-Adriatico: arrivo a Magliano de’ Marsi e tappa Tagliacozzo–Martinsicuro attraverso Aquilano e Teramano. Grazie soprattutto ai volontari che hanno garantito sicurezza e accoglienza. Ci vediamo presto con il @girodit x.com

Una tappa spaziale quella andata in scena alla Tirreno Adriatico. A trionfare è il solito Mathieu van der Poel che trova così la seconda vittoria di tappa dopo quella a San Gimignano. Ma finalmente un Azzurro è in testa alla classifica, è il nostro Giulio Pellizzari - facebook.com facebook