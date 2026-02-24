Roma il video della rapina da 100mila euro in una gioielleria | 31enne e 44enne arrestati come agivano

Un video mostra come due uomini, di 31 e 44 anni, siano stati arrestati a Roma dopo aver rapinato una gioielleria e un ufficio postale, portando via circa 100mila euro. La rapina è avvenuta utilizzando uno scooter rubato, che hanno impiegato per scappare. Le forze dell'ordine sono riuscite a fermarli grazie alle immagini di sorveglianza e a una serie di indagini rapide. La cattura ha evitato altri possibili colpi.

© Virgilio.it - Roma, il video della rapina da 100mila euro in una gioielleria: 31enne e 44enne arrestati, come agivano

Due uomini sono stati arrestati per rapina aggravata, furto e ricettazione dopo una serie di colpi messi a segno a Roma tra marzo 2024 e le settimane successive. I presunti responsabili, un trentunenne e un quarantaquattrenne romano, sono stati individuati e fermati dalla Polizia di Stato, che ha ricostruito la loro scia criminale grazie a indagini approfondite e all’analisi delle immagini di videosorveglianza. Le indagini e l’arresto dei sospettati Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite nel marzo 2024 dopo un episodio particolarmente violento avvenuto in una gioielleria di Viale Eritrea. 🔗 Leggi su Virgilio.it Aggredisce una donna e le strappa due orecchini da 100mila euro: arrestato. Il video della rapinaUn episodio di violenza a Milano: un uomo di 59 anni ha aggredito una donna in auto, strappandole con forza due orecchini dal valore di 100mila euro. Rapina da 57 mila euro in una gioielleria nel Pavese: pregiudicato catanese arrestato a San SilvestroUn episodio di rapina ha coinvolto una gioielleria nel Pavese, con un bottino di circa 57 mila euro. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Serie A, Roma-Cremonese 3-0. Video, gol e highlights; Roma: un nuovo video aiuta a capire le cause del crollo della Torre dei Conti; Nevicava a Roma 2026 - Video; La ruota della fortuna: Jackpot: Novità a Roma Video. Roma-Cremonese: video, gol e highlightsLa squadra di Gasperini regola i grigiorossi e aggancia il Napoli al terzo posto in classifica. Nel primo tempo brividi per Luperto, che rischia l'autogol sul cross di Zaragoza. Al 35' lo spagnolo ser ... sport.sky.it Il video della maxi operazione antidroga a Roma con sette arresti, tra gli indagati anche tre poliziottiUn gruppo criminale che operava nel traffico di stupefacenti si sarebbe avvalso di poliziotti per rifornirsi di droga e ricevere da loro informazioni. Su disposizione della Dda di Roma, la Direzione I ... virgilio.it Roma. Rapina in un supermercato a Porta Pia: ferisce il vigilante con un coltello e fugge. Rintracciato e fermato dalla Polizia di Stato. #questuradiroma #essercisempre #poliziadistato clicca qui per leggere la notizia completa https://questure.poliziadistato.i - facebook.com facebook