Egiziano ucciso da connazionale scritta a Cornelia | vita spezzata dalle braccia di una bestia

Fiori e scritte in ricordo di Mohammed Hegazy Ibrahim Elsayed, il ragazzo egiziano di 21 anni ucciso domenica pomeriggio con una coltellata da un connazionale poi fermato mentre tentava di allontanarsi da Roma. Le frasi sono comparse nei pressi del supermercato Pewex, che si trova fra piazza San Giovanni Battista de La Salle e la circonvallazione Cornelia, dove il giovane è morto dopo essere stato colpito con una coltellata al cuore. Incensurato, la vittima è stata uccisa da un 23enne egiziano, Alsahid Salama Jazar, che dopo aver ucciso il giovane con un coltello estratto dalle scarpe ha abbandonato l’arma e si è diretto alla stazione Tiburtina, dove con un treno cercava di allontanarsi dalla Capitale. Residente in un centro di accoglienza dell’Aurelio, la vittima lavorava saltuariamente come muratore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

