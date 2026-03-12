Incidente sulla Tangenziale Est di Milano grave un 20enne | traffico in tilt

Un motociclista di 20 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sulla Tangenziale Est di Milano, tra le uscite di Santa Giulia e Mecenate in direzione nord, nel pomeriggio di giovedì 12 marzo. Il traffico ha subito rallentamenti e disagi a causa dell’incidente, che ha coinvolto anche un’automobile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Tutto è accaduto poco dopo le 15, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica dello schianto è al vaglio della Polstrada, sul posto per i rilievi. Le condizioni del 20enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il giovane è stato soccorso dai sanitari e accompagnato con la massima urgenza al pronto soccorso. Le sue condizioni sono delicate. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, alcune corsie sono state chiuse al traffico. Si registrano code in direzione nord per circa due chilometri. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

