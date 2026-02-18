Milano Fashion Week febbraio-marzo 2026 date e calendario delle sfilate principali

Milano ospiterà la Milano Fashion Week dal 24 febbraio al 2 marzo 2026, portando in strada le nuove tendenze moda. La causa di questa grande manifestazione è la voglia di rilanciare il settore dopo un periodo difficile. Centinaia di stilisti e modelli si preparano a sfilare nelle location più prestigiose della città, tra cui il Palazzo della Permanente e il Teatro alla Scala. La settimana della moda attirerà appassionati e professionisti da tutto il mondo, desiderosi di scoprire le novità per le stagioni autunno-inverno 20262027.

Il capoluogo lombardo è pronto a riprendersi il suo scettro. Dal 24 febbraio al 2 marzo, la città diventa la passerella su cui sfila il futuro dello stile in occasione della Milano Fashion Week Donna, dedicata alle Collezioni FallWinter 20262027. Molto più di una rassegna di abiti, un rito collettivo tra l'eleganza sussurrata della tradizione e l'urlo creativo delle nuove generazioni. Il calendario delle sfilate da non perdere. Divisa tra i palazzi storici del centro e le ex aree industriali riconvertite in templi del design, questa edizione promette di esplorare il dualismo tra rigore e libertà.