Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, ha commentato pubblicamente il suo rapporto con l’ex allenatore bianconero Massimiliano Allegri, ora alla guida del Milan. Yildiz ha dichiarato di dovergli molto e di aver ricevuto da Allegri un’influenza significativa nella sua vita. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista recente, senza ulteriori dettagli o commenti.

«Gli devo tanto, tutta questa vita, per come è cominciata. Provo gratitudine anche per Montella che mi ha portato in nazionale». Quando Massimiliano Allegri sedeva ancora sulla panchina della Juventus, l'attuale numero 10 bianconero ha giocato con lui una sola stagione, quella del 2023-2024: l'ultima di Allegri e la prima nel mondo dei professionisti per Yildiz. L'esordio è arrivato nel novembre 2023 e, in pochissimo tempo, il giovane è diventato un elemento chiave dell'attacco bianconero. Per la giovane stella bianconera, tra Serie A e Coppa Italia sono arrivate ben 32 presenze, in cui ha segnato 4 gol e fornito 2 assist ai suoi compagni di squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Yildiz su Allegri: “Gli devo tanto di questa mia vita”

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