Sofia Goggia soddisfatta | Il miglior gigante della stagione | ho sbagliato ma all’attacco

Sofia Goggia ha conquistato un buon ottavo posto nel gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo aver vinto il superG della Val d’Isere, la fuoriclasse bergamasca si è rimessa in gioco tra le porte larghe ed è riuscita a conseguire un risultato di rilievo, recuperando tre posizioni nella seconda manche ed entrando brillantemente in top-10. Sofia Goggia ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “ Credo sia stato il miglior gigante della mia stagione, non tanto per la quantità di errori, perché oggi ho sbagliato, quanto per l’atteggiamento giusto, all’attacco, per creare velocità e rimediare agli errori. 🔗 Leggi su Oasport.it

