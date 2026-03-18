Il Milan si trova al centro dell’attenzione con le ultime notizie di oggi, mercoledì 18 marzo. La squadra è coinvolta in discussioni sul mercato e critiche dei tifosi riguardo a Kean, mentre nel frattempo l’ex allenatore Capello commenta le vicende recenti. Tra questioni di campionato e polemiche, la giornata si è fatta intensa per i rossoneri.

Nella giornata odierna, mercoledì 18 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non poteva essere diversamente, viste le tante critiche avute dopo il k.o contro la Lazio. A far parlare, però, sono state anche alcune notizie di mercato legate a quello che sarà il futuro attaccante del Milan. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Secondo alcune indiscrezioni, il Milan starebbe puntando i proprio occhi su Ibrahim Maza, trequartista algerino di passaporto tedesco, classe 2005 dell'Hertha Berlino. Il giovane, nel corso di questa stagione, ha collezionato 4 gol e 5 assist in 32 partite tra campionato, Champions e coppa di Germania. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tra mercato e polemiche: dubbi su Kean. Tifosi furiosi! Intanto parla Capello…

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