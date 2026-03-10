Nel corso del derby tra Milan e Inter, sono scoppiate polemiche tra i giocatori e l’arbitro Doveri nei minuti finali della partita. Il video trasmesso da DAZN ha mostrato chiaramente le tensioni e gli scontri avvenuti sul campo, evidenziando un momento di forte discussione tra le due squadre e l’arbitro. La situazione ha suscitato molte reazioni e commenti tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

Inter News 24 Milan Inter, nei minuti finali del derby ci sono state grosse polemiche, il BordoCam di DAZN ha evidenziato tutto. Attimi di tensione nel corso delle battute finali di Inter-Milan. Tutto è partito dal corner dove la palla finisce in rete, ma Daniele Doveri ha fischiato con la sfera ancora in aria per delle trattenute tra Carlos Augusto e Alexis Saelemaekers. Il ‘BordoCam’ di DAZN ha messo la lente d’ingrandimento su questi momenti concitati. Al 93? la palla entra in rete, ma il gioco è fermo. Da bordo campo non si sente il fischio e la panchina nerazzurra (così come la parte di pubblico interista) esulta, ma l’urlo viene subito strozzato in gola. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Milan Inter, nerazzurri furiosi con Doveri: polemiche a fine partita. Scontro aperto tra giocatori e arbitro

Articoli correlati

Moviola Milan Inter, Tonolini a Open VAR spegne le polemiche: «Rigore Ricci? Episodio valutato correttamente in campo da Doveri. Sul gol annullato ai nerazzurri…»Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico...

Doveri furibondo con i giocatori dell’Inter alla fine del derby: “Andate via!”. Cosa è successoAl triplice fischio del derby tra Milan e Inter, i giocatori nerazzurri si infuriano e accerchiano l'arbitro Doveri il quale si infuria: "Andate via,...

Una raccolta di contenuti su Milan Inter

Argomenti discussi: Milan-Inter, cos'ha detto Doveri ai nerazzurri nel finale: tutti increduli | Libero Quotidiano.it.

Niente, niente, l’audio di Doveri ai giocatori dell’Inter sulla mano di Ricci scatena il dibattito dei tifosi sui socialPubblicato il video dell’attimo in cui i nerazzurri protestano perché vogliono il rigore. E l’arbitro ferma tutti senza andare al ... corrieredellosport.it

Doveri furibondo con i giocatori dell’Inter alla fine del derby: Andate via!. Cosa è successoAl triplice fischio del derby tra Milan e Inter, i giocatori nerazzurri si infuriano e accerchiano l’arbitro Doveri il quale si infuria: Andate via, andate via tutti!. Breaking news e storie del ... fanpage.it