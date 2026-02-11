Milan tra passato e futuro | parla Kaladze Ecco le mosse di Tare nel mercato intanto Pulisic…

Il Milan si prepara a guardare avanti, ma senza dimenticare le sue radici. Oggi, Kaladze ha parlato del presente e del futuro della squadra, mentre Tare lavora sul mercato per rinforzare la rosa. Intanto, Pulisic si avvicina nel mirino dei rossoneri, e i tifosi aspettano di capire quali saranno le prossime mosse. La giornata si è riempita di voci e indiscrezioni, con il club che si muove tra dichiarazioni ufficiali e trattative in corso.

Nella giornata di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, molti quotidiani sportivi e svariati siti web hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, complice il match di venerdì contro il Pisa. E' stata, però, anche una giornata con tante dichiarazioni, con un po' di spazio anche per il mercato. Ecco, dunque, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan per dieci stagioni (dal gennaio 2001 al giugno 2010), ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Tanti i temi toccati: dal suo esordio, alle differenze tra il suo Milan e quello attuale, guidato da Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, tra passato e futuro: parla Kaladze. Ecco le mosse di Tare nel mercato, intanto Pulisic… Approfondimenti su Milan Kaladze Mercato Milan, sul difensore Tare ha le idee chiare: tra i due ‘litiganti’, spunta … Il mercato del Milan si prepara a nuovi investimenti, con l’obiettivo di rinforzare la rosa durante la sessione invernale. Milan, tra rinnovi e mercato: Maignan vicino, Pulisic in agenda. Loftus-cheek via? Le ultime Le ultime notizie sul Milan di Allegri, domenica 11 gennaio 2026: aggiornamenti sui rinnovi, le trattative di mercato e le questioni di formazione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milan Kaladze Argomenti discussi: Strand Larsen da ex vivaio Milan a colpo da 50 milioni: gli altri ex costati… carissimo; Baresi sta meglio e non dimentica Milan e tifosi: Devo ringraziarvi, il peggio è passato; Baresi e il ritorno a San Siro da tedoforo: L'emozione più grande della mia vita sportiva; With Highline the rooftop walk in the Galleria Vittorio Emanuele. Giochi Olimpici, tremila anni di storia in mostra a Milano: un percorso tra passato e presente alla Fondazione Luigi RovatiSi ripercorre un viaggio unico tra sport e valori olimpici. Dalla maglia di Bolt a una tomba etrusca esposta per la prima volta fuori da Tarquinia. Una grande esposizione che anticipa e celebra Milano ... ilgiorno.it MAIRE a BookCity Milano 2025 con 'in-genium': la fotografia tra passato e futuro della tecnologiaÈ stato presentato oggi, nell’ambito di BookCity Milano 2025, il volume in-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia, frutto della collaborazione tra il gruppo MAIRE, la Fondazione ... affaritaliani.it Milan, tra passato e futuro: parla Kaladze. Ecco le mosse di Tare nel mercato, intanto Pulisic... #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com facebook Roma-Milan: uno sguardo al passato. #RagazzeGiallorosse #ASRomaFemminile x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.