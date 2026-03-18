Leao e Pulisic si sono incontrati a Milanello, hanno stretto la mano e si sono scambiati le scuse dopo il litigio di domenica sera. La situazione si è risolta a seguito di una sessione di analisi video. La coppia di calciatori ha deciso di mettere da parte le tensioni, confermando il riavvicinamento sul campo.

Dopo le tensioni di domenica sera all’Olimpico, tra Rafa Leao e Christian Pulisic è tornato il sereno. Ieri a Milanello i due si sono stretti la mano in campo, di fronte ai compagni, e si sono così messi alle spalle una notte della quale avrebbero fatto volentieri a meno. A prevalere adesso in entrambi è la voglia di ripartire, di trovare il gol che cercano con una certa insistenza perché non arriva con la frequenza del passato. La squadra ha ripreso gli allenamenti ieri (lunedì terapie solo per gli infortunati) e questa è stata la prima volta in cui il gruppo si è rivisto dopo la sconfitta contro la Lazio. Allegri e il suo staff... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao e Pulisic fanno pace: stretta di mano e scuse a Milanello. Cosa si sono detti

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Leao e Pulisic fanno pace: stretta di mano e scuse a Milanello. Cosa si sono dettiIl caso di domenica sera è rientrato dopo una sessione di analisi video. E ora la coppia di attaccanti dei sogni di Allegri può tornare a concentrarsi sui gol ... msn.com

Leao e Pulisic insieme non funzionano. Però intanto ieri hanno deciso di riprovarciNon serviva certamente la brutta prestazione di Roma per capire che la coppia Leao-Pulisic non funziona. Un po’ per natura, un po’ per caratteristiche. tuttomercatoweb.com

BOGA 5, JASHARI 40, OPENDA 45, LEAO ANCORA TU, PATRIC REGISTA: GENIALATE E MONTAGNE RUSSE https://youtu.be/ErEAw2e7sIo - facebook.com facebook

#Moretto: “È vero che #Leao voleva rimanere in campo contro la Lazio ed era stizzito all’uscita. La situazione sicuramente lo ha toccato da un punto di vista sportivo. Sicuramente il giocatore sa di aver avuto una reazione sbagliata. Il giocatore ha chiesto scus x.com