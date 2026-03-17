Durante la partita Lazio-Milan, Rafael Leao ha lasciato il campo al minuto 67, dopo aver avuto un alterco con l’allenatore Massimiliano Allegri sugli sviluppi del gioco. Dopo l’uscita, le tensioni tra i due sono proseguite anche negli spogliatoi dell’Olimpico, dove si sono verificati ulteriori scambi di opinioni. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti allo stadio.

Durante il match, Leao si era lamentato, con eloquenti gesti, delle scelte tecniche di Christian Pulisic, 'reo', a suo dire, di non averlo servito in due azioni potenzialmente pericolose del Milan nei pressi dell'area laziale. Nel momento della sua sostituzione, al 67', con Niclas Füllkrug, Leao - rifiutando il duplice abbraccio del tecnico Allegri, del quale non condivideva la decisione di toglierlo dal campo - ha fatto notare proprio questo all'allenatore livornese. Come rivelato, però, da 'La Gazzetta dello Sport', il termine della gara non avrebbe chiuso la questione tra Leao e Pulisic. Negli spogliatoi, il portoghese si sarebbe lamentato ancora con lo statunitense per le situazioni di campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao-Pulisic, secondo round anche negli spogliatoi dell’Olimpico dopo Lazio-Milan

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